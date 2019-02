Die FFHS zieht an den HB Zürich

Im neuen Campus werden sowohl topmoderne Unterrichtsräume als auch Arbeitsplätze für Forschung, Lehre und Services der FFHS entstehen.

Die FFHS eröffnet einen neuen Campus direkt am Zürcher Hauptbahnhof. Im Neubau Gleisarena der SBB wird die Fachhochschule zukünftig sowohl ihre Unterrichtsräume als auch rund 50 Arbeitsplätze unterbringen. Der Mieterausbau unter der Bauherrschaft von FFHS Immobilien umfasst den siebengeschossigen Kopfbau, sowie eine Etage des sechsgeschossigen Langbaus. Den Umzug vom bisherigen Standort in Regensdorf will die FFHS bis Frühjahr 2021 vollzogen haben.

Ausserdem plant die FFHS in der Gleisarena ein flexibles Nutzungskonzept, welches die Vermietung von Arbeits- und Lernräumen für Institutionen und auch Private vorsieht. «Die Lage direkt am Perron 18 und zur Zollstrasse hin ist hochattraktiv sowohl für Bildungsanbieter als auch für Firmen und Privatpersonen, die Raum für Meetings, Seminare oder flexiblen Working Space suchen», sagt Yvonne Ganz, Leiterin Immobilien der FFHS.

Raum zum Denken

Die FFHS gilt als Vorreiterin der E-Didaktik in der Schweiz. Ihr Studienmodell kombiniert E-Learning mit Präsenzunterricht und bietet den Studierenden durch innovativen Technologieeinsatz grosse Flexibilität. «Der neue Campus am HB Zürich fügt sich perfekt in unsere Strategie ein», erklärt Rektor Michael Zurwerra. «Wir wollen näher zu den Studierenden, das heisst unsere Standorte müssen rasch und gut erreichbar sein. Wir bauen Raum zum Denken.»

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments