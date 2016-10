Die Anzahl Unternehmen und die Beschäftigung haben erneut zugenommen

Statistik der Unternehmensstruktur 2014 Photo credit: MDGovpics via Foter.com

Sie ist von 577'000 im Jahr 2013 auf knapp 593'000 im Jahr 2014 angestiegen, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 2,7 Prozent entspricht. Der Anstieg der Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten fiel bescheidener aus (+0,8%). Dies geht aus den letzten Ergebnissen des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor.

Diese Medienmitteilung und weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Website des BFS und im Anhang als Download.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments