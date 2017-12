Deutsch lernen mit den Kollegen

Mit phase6 Berufe können die Mitarbeiter individuell und zugleich virtuell miteinander verbunden schnell einen nachhaltigen Grund- und Fachwortschatz aufbauen.

Was heisst noch mal «saldatura» auf Deutsch? Und was bedeutet «Feuerlöscher» auf Arabisch? Gute Sprachkenntnisse und die Beherrschung eines soliden Fachwortschatzes aller Mitarbeiter erleichtern die interne Kommunikation, verbessern die Arbeitsqualität beziehungsweise Abläufe und erhöhen die Produktivität sowie die Sicherheit der Mitarbeiter.

phase6 Berufe ist eine Sprachlern-App der VE Vision Education GmbH, die vor allem in Unternehmen der Branchen zum Einsatz kommt, in denen der Migrantenanteil hoch ist: in der Reinigungsbranche, der Pflege- und Gesundheitsbranche, im Einzelhandel und in der Gastronomie.

Mit phase6 Berufe können die Mitarbeiter individuell und zugleich virtuell miteinander verbunden schnell einen nachhaltigen Grund- und Fachwortschatz aufbauen. In abwechslungsreichen Übungen lernen sie über Bilder, Beispielsätze und Übersetzungen die Bedeutung einzelner Wörter und trainieren ihr Hörverstehen und die Aussprache. Im LiveMatch können die Kollegen darüber hinaus spielerisch gegeneinander antreten und so abermals ihren Wortschatz festigen. Die App steht für iOS und Android zur Verfügung und ermöglicht dank zahlreicher Zusatzoptionen eine Anpassung an den Bedarf des jeweiligen Unternehmens: vom individuell benötigten Branchenund Unternehmensvokabular bis hin zur Integration firmenspezifischer

Websites oder Verlinkungen zu relevanten Themen, Wikipedia-Artikeln oder Videos.

Die phase-6 GmbH stellt ihr Portfolio der Sprachlern-Apps in Halle 1 an Stand

G101 vor.



