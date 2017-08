Das Outplacement mit Digitalisierung beschleunigen und verfeinern

Aktives Platzieren mit einer neuen Digitalen Talentbörse

Lee Hecht Harrison, ein Unternehmen der Adecco Group und weltweiter sowie Schweizer Markführer im Outplacement und der beruflichen Neuorientierung, beschleunigt und verfeinert das Outplacement durch das systematische Aufdecken der nicht öffentlich ausgeschriebenen offenen Stellen. Das erhöht die Chancen von entlassenen Arbeitskräften für eine neue Stelle um ein Vielfaches, weil mehr als vier Fünftel aller nicht besetzten Arbeitsplätze gar nie in Inseraten oder einschlägigen Internetportalen auftauchen. Die «Active Placement», Aktives Platzieren, genannte Methode zur Beschleunigung und Verfeinerung des Outplacements beruht auf einer verstärkten Digitalisierung des Vermittlungsprozesses.

Im Mittelpunkt steht die neue Digitale Talentbörse

Für die Suche nach den nicht öffentlich ausgeschriebenen offenen Stellen setzt Lee Hecht Harrison eigene Spezialisten ein, die direkt mit den Personaldiensten der Unternehmen und den Stellenvermittlern zusammenarbeiten. Die entdeckten verdeckten offenen Stellen werden in der neuen «Digital Talent Exchange», der Digitalen Talentbörse, erfasst. Die Börse wird zudem mit den detaillierten digitalen Profilen aller entlassenen Arbeitskräfte gespiesen, die in ein Outplacement-Programm eingebunden sind. Zugriff zur Talentbörse haben überdies weltweit Tausende von Unternehmen und Stellenvermittlern. Über die Digitale Talentbörse lassen sich mithin Übereinstimmungen, zwischen Profilen und verdeckten offenen Stellen finden. Zudem können Unternehmen und Stellenvermittler die für sie geeigneten Talente entdecken. Alles beruht auf dem Einsatz modernster digitaler Technologie und Künstlicher Intelligenz.

«Ein echter Fortschritt»

Zur Methode des Aktiven Platzierens gehören neben der neuen Digitalen Talentbörse die klassische persönliche und fürsorgliche Betreuung der entlassenen Arbeitskräfte sowie die rasche Erstellung eines suchmaschinenoptimierten Lebenslaufs und Profils für die einschlägigen Online-Plattformen wie LinkedIn oder Xing.

Caroline Pfeiffer Marinho, Country Manager Schweiz Lee Hecht Harrison, unterstreicht: «Die Anreicherung des bisherigen Vorgehens beim Outplacement durch den systematischen und digitalisierten Einbezug der nicht öffentlich ausgeschriebenen Stellen ist ein echter Fortschritt in unserer Branche. Denn in der heutigen Wirtschaftsdynamik müssen sich die Unternehmen dauernd an neue Entwicklungen anpassen. Dabei gibt es stets offene Stellen, die nie öffentlich ausgeschrieben werden. Zudem werden oft Fachkräfte entlassen, die von andern Unternehmen händeringend gesucht werden. Unsere Aktives Platzieren bringt das Angebot und die Nachfrage mit den modernsten Methoden zusammen.»

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments