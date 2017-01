Cornerstone OnDemand auf der LEARNTEC

Cornerstones Produktportfolio reicht dabei von der betrieblichen Weiterbildung über E-Learning, über Performance und Onboarding bis hin zum Predictive Learning.

Von 24. bis 26. Januar findet in Karlsruhe die LEARNTEC statt, die Nummer eins in Sachen digitaler Bildung in Schule, Hochschule und Beruf. In diesem Jahr treffen sich zum 25. Mal die wichtigsten Anbieter auf der Fachmesse. 240 Aussteller zeigen auf 12.500 m² alle Lerntrends und die neuesten Programme und Lösungen des IT-gestützten Lernens in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und interaktiven Formaten. Auch Cornerstone OnDemand, einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierter Software für Human Capital Management, wird wieder auf der Veranstaltung vertreten sein.

Cornerstones Produktportfolio reicht dabei von der betrieblichen Weiterbildung über E-Learning, über Performance und Onboarding bis hin zum Predictive Learning. Zu den Highlights von Cornerstone zählen vor allem Themen wie Learning Management System, die Umsetzung der Digitalisierung in der Personalentwicklung, Gamification, Lerner-Motivation und Usability, sowie Big Data und Predictive Analytics. Die Experten werden vor Ort demonstrieren, wie man Daten gezielt einsetzen kann, um seine Mitarbeiter individuell oder das Team als Ganzes besser zu fördern. Freilich werden auch aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Personalentwicklung & selbstbestimmtes Lernen beleuchtet und Praxisbeispiele präsentiert. So können Besucher mehr über den Zusammenhang von Learning und effektivem Compliance und Cornerstones Lösungen für dieses Thema am Stand D51 erfahren.

Zudem wird Cornerstone am Mittwoch, den 25. Januar einen Vortrag über die Modernisierung der Learning-Infrastruktur in Unternehmen halten. Unter dem Titel «Make Learning - simpler, faster, smarter, better» wird Sven Schrieber, Regional Sales Manager bei Cornerstone OnDemand, auf den notwendigen Wandel und die dafür erforderlichen Strategien eingehen, wie Unternehmen Wissen zu einem Erfolgsmodell entwickeln können. Der Vortrag beginnt um 16:00 Uhr im Anwender-Forum.

«In der heutigen Arbeitswelt stellt Learning eine unverzichtbare Survival-Fähigkeit dar, da der Wandel sich rasant beschleunigt hat. Es geht nicht mehr nur über die Entwicklung eines Traningsprogramms, sondern über die Lernerfahrungen. Gamification steht in diesem Fall für eine Form des Learning durch interne Expertise, da die Formate der Lernmodule sich auch durch Videos und Quizze ausdrücken und den Mitarbeitern dabei helfen, ihren eigenen Fortschritt weiter voranzutreiben. Jenseits jeder herkömmlichen Personalförderung können durch den Gebrauch von Predictive Analytics Mitarbeiter zudem ihre Fähigkeiten verbessern und diese innerhalb des Marktumfeldes entlang der Geschäftsziele ausbauen», erklärt Vincent Belliveau, Executive Vice President and General Manager of Europe, Middle East and Africa (EMEA) bei Cornerstone OnDemand.

Die Messe findet vom 24. bis zum 26. Januar in Karlsruhe-Rheinstetten statt.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments