CFOs verlassen Unternehmen wegen schlechtem Arbeitsverhältnis zu CEOs

Wolfgang Schmidt-Soelch, Senior Client Partner und Co-Leiter Global Financial Markets EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) bei Korn Ferry Schweiz

Korn Ferry (NYSE:KFY), die weltweit führende Personalberatungsfirma für die Rekrutierung und Entwicklung von Führungskräften, hat eine internationale Studie zur Rolle des CFOs durchgeführt. Diese zeigt unter anderem, dass ein gutes Arbeitsverhältnis zum CEO und dem Verwaltungsrat ausschlaggebend dafür ist, dass ein CFO im Unternehmen verweilt. Die Studie zeigt ebenfalls, dass fundierte betriebswirtschaftliche Erfahrungen und Informatikkenntnisse die Basis dafür bilden, den Posten als CFO erfolgreich ausüben zu können.

In einer gross angelegten Studie von Korn Ferry zur Rolle des CFOs geben überraschenderweise nur 8 Prozent der 321 befragten CFOs an, dass das Nicht-Erreichen der finanzwirtschaftlichen Ziele der Hauptgrund dafür sei, weshalb CFOs ein Unternehmen verlassen müssten. «Dies zeigt, dass die Rolle des CFOs weit über die Themen Profit/Verlust hinausgeht - der CFO ist massgeblich daran beteiligt, ein Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln, um den grösstmöglichen Erfolg herbeizuführen», so Wolfgang Schmidt-Soelch, Senior Client Partner und Co-Leiter Global Financial Markets EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) bei Korn Ferry Schweiz.

Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu haben, ist für die Rolle des CFOs deshalb matchentscheidend - so geben 27 Prozent aller Befragten an, dass Erfahrungen in der Geschäftsführung essentiell seien, dicht gefolgt von Strategie-/M&A-Erfahrungen mit 26 Prozent. Nur 2 Prozent der befragten CFOs geben an, dass Erfahrungen in den Bereichen Risk/Compliance am wichtigsten seien - dies, obwohl die Studie zeigt, dass CFOs gerade für diese Themen einen Grossteil ihrer Arbeitszeit aufwenden. «Viele CFOs verbringen unverhältnismässig viel Zeit mit Compliance-Fragen - auf Kosten von allgemeineren strategischen Unternehmensfragen», so Wolfgang Schmidt-Soelch. «Deshalb ist es wichtig, dass der CFO ein starkes, vertrauenswürdiges Finanz-Team aufbaut, das ihn entlastet.»

Die Studie zeigt auch, dass sich das Skill-Set eines CFOs sukzessive ausweitet. So geben 89 Prozent der Befragten an, dass IT-Kenntnisse wichtig oder sehr wichtig sind für die Position des CFOs. Dies, obwohl nur 14 Prozent der Befragten neben dem CEO am engsten mit dem CIO/CTO zusammenarbeiten.

In Bezug auf die Nachfolgeregelung sind 57 Prozent der CFOs der Meinung, dass ihr Nachfolger höchst wahrscheinlich intern rekrutiert werden würde. Nichtsdestotrotz geben nur 44 Prozent der Befragten an, dass es in ihrem Unternehmen einen soliden Nachfolgeplan für den Posten des CFOs gibt. «Auch wenn Unternehmen einen Nachfolgeplan haben, ist es wichtig, dieses Thema immer wieder zu prüfen», so Wolfgang Schmidt-Soelch. «Unternehmen müssen deshalb auf der Hut sein, potenzielle Nachfolger identifizieren, weiterentwickeln und unterstützen zu können», so Wolfgang Schmidt-Soelch.

Befragt über den nächsten Karriereschritt, gibt ein Drittel der CFOs an, dass sie gerne CFO in einem grösseren Unternehmen werden möchten. 23 Prozent äussern sich dahingehend, als Nächstes den Posten als CEO anzustreben, wobei nur ein Drittel der Meinung ist, dass sie in ihren derzeitigen Unternehmen als Nachfolger des CEOs infrage kommen. Befragt danach, welche Skills ihnen am meisten zum CEO fehlten, wurden Verkaufserfahrung (24 Prozent), Branchenkenntnisse (21 Prozent) und betriebswirtschaftliche Erfahrungen (20 Prozent) genannt.

«Es ist wenig erstaunlich, dass gerade diese Skills genannt wurden - um den nächsten Schritt zu meistern und CEO zu werden, ist es unabdingbar, dass CFOs betriebswirtschaftliche Erfahrungen vorweisen können», so Wolfgang Schmidt-Soelch. «Unternehmen sind deshalb gut beraten, CFOs in die Geschäftsführung einzubinden, damit sie ihre operativen Kenntnisse verbessern und auch ihre Leadership- und Influencer-Qualitäten trainieren können.»

