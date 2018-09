Bestand und Entwicklung der Bevölkerung der Schweiz: Definitive Ergebnisse 2017

2 126 400 ausländische Staatsangehörige lebten dauerhaft bzw. längerfristig in der Schweiz und machten 25,1% der ständigen Wohnbevölkerung aus. (Foto: Pixabay)

Ende 2017 zählte die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 8 484 100 Einwohner bzw. 64 600 Personen (+0,8%) mehr als 2016. Die auf nationaler Ebene für das Bevölkerungswachstum massgeblichen Faktoren sind der Wanderungssaldo und der Geburtenüberschuss; der erste trug 69,2%, der zweite 30,8% zu diesem Anstieg bei. Die Zahl der Einwanderungen sank (-10,8%), diejenige der Auswanderungen stieg an (+ 3,6%), was zu einem Rückgang des Wanderungssaldos (-35,3%) führte. Seit 2014 ist der Einwanderungsüberschuss rückläufig.

Zehn der 26 Kantone verzeichneten ein Bevölkerungswachstum, das grösser oder identisch mit demjenigen der Schweiz war: Genf, Zug (je +1,2%), Thurgau, Aargau, Zürich, Waadt (je +1,1%), Freiburg, Nidwalden (je +1,0%) sowie Schwyz (+0,9%) und Luzern (+0,8%). Lediglich Neuenburg und Tessin verzeichneten einen Rückgang ihrer Bevölkerung (-0,3% bzw. -0,2%).

2 126 400 ausländische Staatsangehörige lebten dauerhaft bzw. längerfristig in der Schweiz und machten 25,1% der ständigen Wohnbevölkerung aus. Fast ein Fünftel von ihnen (19,2% oder 408 700 Personen) wurde in der Schweiz geboren und gehört somit zur zweiten oder gar dritten Generation. Von den im Ausland Geborenen halten sich 44,9% (771 400 Personen) seit 10 oder mehr Jahren in unserem Land auf. Somit leben insgesamt 1 180 100 Personen bzw. 55,5% aller Ausländerinnen und Ausländer seit langem in der Schweiz.

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung hält an. Derzeit ist in der Schweiz jede fünfte Frau (20,1%) und jeder sechste Mann (16,4%) älter als 64 Jahre. Mehr als ein Viertel (28,0%) dieser Senioren ist 80 oder älter. Frauen machen 83% der Hundertjährigen aus. In den Kantonen Basel-Stadt, Tessin, Schaffhausen, Basel-Landschaft, Bern, Graubünden, Nidwalden, Glarus und Solothurn hat der Anteil älterer Personen denjenigen der jungen Menschen bereits überschritten.

