Beschäftigungsaussichten der Schweiz für das 2. Quartal

Die Arbeitgeber der Ostschweiz stellen die höchste Prognose für das kommende Quartal; diese weist ausserdem den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorquartal auf.

Die Beschäftigungsaussichten der Schweiz für das 2. Quartal 2017 weisen gegenüber dem Vorquartal einen leichten Zuwachs auf. «Die Arbeitgeber unseres Landes zeigen sich wieder optimistischer: 7 % der 751 befragten Unternehmen rechnen mit einem Anstieg ihrer Personalzahlen im kommenden Quartal. Trotz einer Netto-Arbeitsmarktprognose von 0 % verzeichnen die meisten Sektoren im Quartals- wie Jahresvergleich einen Anstieg ihrer Werte, darunter auch die Sektoren verarbeitende Industrie sowie Bank- und Versicherungswesen, Immobilien und Dienstleistungssektor. Die insgesamt positive Erwartungshaltung für die Wirtschaft in der Schweiz und in der Eurozone dürfte die Beschäftigung stützen», kommentiert Leif Agnéus, General Manager von Manpower Schweiz.

Sehr günstige Aussichten im Sektor Bergbau und Rohstoffgewinnung

Die Arbeitgeber in fünf der insgesamt zehn teilnehmenden Wirtschaftssektoren rechnen im Laufe des 2. Quartals 2017 mit einem Anstieg ihrer Belegschaften. Der Sektor Bergbau und Rohstoffgewinnung (+12 %) erzielt die höchste Netto-Arbeitsmarktprognose - und sein bestes Resultat seit dem 4. Quartal 2007. Ausserdem weist der Sektor den stärksten Anstieg im Quartals- und Jahresvergleich auf (20 bzw. 18 Prozentpunkte). Dagegen stellen die Arbeitgeber in der Land- und Forstwirtschaft (-14 %) die tiefsten Prognosen; der Sektor verbucht ausserdem den stärksten Rückgang im Quartals- (11 Prozentpunkte) wie Jahresvergleich (13 Prozentpunkte). Auch der Handel (-8 %) meldet negative Aussichten und eine erhebliche Abnahme sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich. In der verarbeitenden Industrie (+3 %) zeigt man sich dagegen nach vier schwachen Quartalen in Folge wieder optimistischer. Der Sektor Bank- und Versicherungswesen, Immobilien und Dienstleistungssektor (+9 %) gehört im siebten aufeinanderfolgenden Quartal weiterhin zu den Spitzenreitern.

Aufhellung in der Ostschweiz

Drei der insgesamt sieben untersuchten Regionen weisen für das 2. Quartal 2017 positive Beschäftigungsaussichten auf; zwei davon melden unveränderte Werte. Die Arbeitgeber in der Ostschweiz (+8 %) zeigen sich am optimistischsten und melden den grössten Wertanstieg im Quartalsvergleich (6 Prozentpunkte). Nach fünf getrübten Quartalen findet das Tessin (+2%) zurück in den positiven Bereich und erzielt ausserdem den stärksten Zuwachs im Jahresvergleich (6 Prozentpunkte). Die Arbeitgeber der Zentralschweiz (-9 %) legen dagegen den grössten Pessimismus an den Tag: Die Region verbucht im vierten Quartal in Folge negative Aussichten sowie die erheblichsten Einbussen im Quartals- (4 Prozentpunkte) und Jahresvergleich (10 Prozentpunkte). Zürich liegt seit sechs aufeinanderfolgenden Quartalen im positiven Bereich (+4 %).

Grösseres Vertrauen in den Unternehmen

Drei der vier untersuchten Unternehmenskategorien rechnen im kommenden Quartal mit positiven Aussichten: Die Klein-, mittleren und Grossunternehmen erzielen denselben Wert (+4 %). Allein die Kleinstunternehmen erwarten insgesamt keine Veränderungen (0 %). Im Quartalsvergleich steigt das Resultat der Kleinunternehmen am deutlichsten an (6 Prozentpunkte). Die Grossunternehmen melden zwar den erheblichsten Rückgang (4 Prozentpunkte) im Vergleich zum Vorquartal, gleichzeitig aber auch die stärkste Zunahme im Jahresvergleich (10 Prozentpunkte). Die deutlichste Abnahme im Vergleich zum Vorjahr melden hingegen die Kleinstunternehmen (2 Prozentpunkte).

Weitgehend positive Aussichten in den Nachbarländern

Deutschland (+7 %) bleibt auch für das 2. Quartal 2017 das Nachbarland der Schweiz mit den optimistischsten Beschäftigungsaussichten. Frankreich (+2 %) meldet seit vier Quartalen in Folge denselben Wert, während Italien (-2 %) einen Rang hinter der Schweiz liegt

