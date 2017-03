Berufsbildung 2030 – Resultate der Online-Community

Digitalisierung als Chance und Gefahr für die Berufsbildung Photo credit: jeff4379 via Foter.com

Beim entsprechenden Voting zeigte sich, dass der Einfluss der Digitalisierung auf die künftige Berufsbildung am stärksten eingeschätzt wird. Aktiv war auch die Expertengruppe, welche anhand einer Analyse die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren der Berufsbildung analysierte. An der Verbundpartnertagung Mitte März 2017 werden in einem nächsten Schritt strategische Leitlinien und die Vision für die Berufsbildung 2030 entwickelt.

Die gesamte Medienmitteilung finden Sie im Anhang.

