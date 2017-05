Bei VISIONAPARTMENTS können jetzt auch Meilen gesammelt werden

Partnerschaft mit topbonus, dem Vielfliegerprogramm von airberlin Photo credit: perzonseo via Foter.com

Ab sofort können beim Spezialisten für Wohnen auf Zeit wertvolle Prämienmeilen gesammelt werden. Der Schweizer Marktführer ist das erste und bisher einzige echte Serviced-Apartment-Unternehmen, das mit dem Vielfliegerprogramm von airberlin kooperiert.

«Dank der Partnerschaft mit topbonus gelangen wir an ein sehr interessantes neues Zielpublikum», freut sich Anja Graf, CEO von VISIONAPARTMENTS. «Mit der Möglichkeit, nun auch Meilen sammeln zu können, gestaltet sich der Aufenthalt bei VISIONAPARTMENTS noch attraktiver.»

«Bei der Auswahl eines neuen Partners ist es uns wichtig, dass dessen Services einen spürbaren Mehrwert für unsere Teilnehmer haben», erklärt Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd. «VISIONAPARTMENTS hat uns mit seinem Angebot überzeugt und ist eine attraktive Ergänzung unseres Partner-Portfolios. Ich bin davon überzeugt, dass alle topbonus Teilnehmer ähnlich begeistert sein werden wie wir.»

Die Aktion gilt ab sofort vorerst in allen VISIONAPARTMENTS Häusern in Deutschland, Österreich sowie in der Schweiz. Bei einem Mindestaufenthalt von einem Monat wird den topbonus Teilnehmern für jeden Euro respektive Schweizerfranken Umsatzvolumen eine Prämienmeile gutgeschrieben. In den Startmonaten April und Mai 2017 kommen noch 500 Extra-Meilen obendrauf.

Mehr hier: https://visionapartments.com/de-DE/News/Partnership-with-topbonus.aspx?utm_source=VISIONAPARTMENTS&utm_campaign=ec3286c7ca-Newsletter-17_DE&utm_medium=email&utm_term=0_30fc9ec381-ec3286c7ca-99772417

