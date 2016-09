BE SMART WORK SAFE – Grosser Herbstwettbewerb

So sorgt die Sensibilisierungskampagne BE SMART WORK SAFE dafür, dass Arbeitssicherheit bei jugendlichen Berufseinsteigern ein relevantes Thema wird und es auch bleibt.

Dabei erleiden jugendliche Berufseinsteiger erheblich mehr Arbeitsunfälle als erfahrene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. BE SMART WORK SAFE setzt sich deshalb seit vier Jahren dafür ein, Jugendliche für das Thema Arbeitssicherheit zu sensibilisieren. Zum zweiten Mal findet dieses Jahr der grosse Herbstwettbewerb «Black Stories» statt. Zwischen dem 12. September und 16. Oktober 2016 können die User auf der Website www.bs-ws.ch ihre Spürnase unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen.

Um die jungen Berufseinsteiger für das Thema Arbeitssicherheit zu sensibilisieren und mit ihnen in den Dialog zu treten, werden die Inhalte der BE SMART WORK SAFE Kampagne jugendgerecht aufbereitet. Sie werden über diejenigen interaktiven Kommunikationswege und -mittel verbreitet, welche die Jugendlichen regelmässig nutzen.

Die BE SMART WORK SAFE Kampagne geht nun in die vierte Runde. Dieses Jahr findet zum zweiten Mal der grosse Herbstwettbewerb «Black Stories» statt. Dabei werden Social Media, Film und Freizeit kombiniert. In den «Black Stories» Videos werden typische Fehlverhalten bei der Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Freizeit auf humorvolle und jugendgerechte Art thematisiert. Die Jugendlichen werden dazu aufgefordert, sich in einem spielerischen Umfeld aktiv mit dem Thema Arbeitssicherheit auseinanderzusetzen. Zusätzlich schafft die Kampagne mittels unterhaltsamen Tipps und Wettbewerben auf der Facebook-Seite bei den jugendlichen Arbeitnehmenden ein höheres Bewusstsein für Arbeitssicherheit.

BE SMART WORK SAFE: Für volles Vergnügen in der Freizeit

Seit vier Jahren tritt BE SMART WORK SAFE über die von den Jugendlichen genutzten Kanäle in den direkten Dialog mit ihnen. Über 11'000 Fans tauschen über Facebook ihre Arbeitserfahrungen aus und erhalten wertvolle Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten bei der Arbeit.

Die Kampagne zeigt auf, weshalb das korrekte Verhalten bei der Arbeit volles Vergnügen in der Freizeit bedeutet. Denn die meisten Lernenden verunfallen bei klassischen handwerklichen Tätigkeiten. Die häufigsten Verletzungen sind Schnittverletzungen und Frakturen an den Händen. An zweiter Stelle folgen Augenverletzungen wie Splitter oder Flüssigkeiten in den Augen. Viele dieser Verletzungen könnten durch richtiges Verhalten verhindert werden. Den Jugendlichen helfen dabei die BE SMART WORK SAFE Tipps weiter. Denn beachten sie diese Sicherheitstipps, arbeiten sie sicher und haben deshalb vollen Spass in der Freizeit.

