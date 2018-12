Aussteller-News der LEARNTEC 2019: Digitale Lernstrategien der Zukunft

Die Experten der Ausstellerunternehmen beantworten gerne Ihre Fragen. Photo by rawpixel.com from Pexels

Die Kontaktdaten finden Sie unter dem jeweiligen Text (im Anhang). Auf dem LEARNTEC Kongress gibt es unter anderem Vorträge zu «Mixed Reality (MR) als Basis für den Arbeitsplatz der Zukunft - und damit für das LERNEN» sowie «Let's Plearn! - How collaborative VR training environments take profit from innovative game design» am 30. Januar 2019.

Die nächsten Aussteller-News erhalten Sie Anfang Januar zu den Themen Modern Workplace Learning, Big Data, KI und Adaptive Learning sowie Future Content Creation.

