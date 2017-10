Ausgebucht: Chief Digital Officer NDS HF

Das Studium wird in enger Kooperation der IAB Switzerland Association als Vertreterin der digitalen Branche in der Schweiz und mit dem Center for Digital Business der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich durchgeführt.

Neue Medien, Neue Technologien, einen Transformationsprozess initiieren, Transformationsmassnahmen ausarbeiten und umsetzen erfordern entsprechende Kompetenzen. Das SIB als Bildungspionier auf Stufe Höhere Fachschule (HF) hat daher den Nachdiplomstudiengang «dipl. Chief Digital Officer NDS HF» entwickelt. Mit dieser Weiterbildung sichern sich die Absolventinnen und Absolventen hohe Kompetenzen für die Besetzung anspruchsvoller Aufgaben im Bereich der digitalen Transformation auf Stufe Unternehmensleitung.

Das Studium wird in enger Kooperation der IAB Switzerland Association als Vertreterin der digitalen Branche in der Schweiz und mit dem Center for Digital Business der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass immer die neusten Lerninhalte unterrichtet werden und dass ein Übertritt in ein weiterführendes Studium an der Hochschule einfach möglich ist. Top Referentinnen und -Referenten aus der Wirtschaft stellen den hohen Praxisbezug sicher.

