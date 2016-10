Arbeitslosenversicherung: Revision der ASAL-Verordnung

Die entsprechende Gesetzgebung ist dieser Entwicklung gefolgt und ebenfalls präziser geworden, namentlich was die Verantwortung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz anbelangt. Photo credit: ccPixs.com via Foter.com

In den letzten 30 Jahren haben sich die elektronischen Datenbanken deutlich weiterentwickelt und an Bedeutung gewonnen. Die entsprechende Gesetzgebung ist dieser Entwicklung gefolgt und ebenfalls präziser geworden, namentlich was die Verantwortung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz anbelangt.

Obwohl die geltende Regulierung bei den Datenbanken der Arbeitslosenversicherung bereits angewendet wird, fehlte dem Informationssystem für die Auszahlung der Arbeitslosenleistungen bisher eine formelle reglementarische Grundlage, die den heutigen Anforderungen entspricht. Diese Lücke wurde nun geschlossen.

Die revidierte Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Mehr dazu im Anhang.

