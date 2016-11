Arbeit neu denken

ZGP-Präsident Matthias Mölleney am 4. Schweizer Vergütungstag. (Foto: Ruth Steffen Axiveda AG)

Die Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) ermöglicht seit 2012 in Zusammenarbeit mit der auf Governance, Finance und Vergütung spezialisierten Unternehmensberatung HCM International mit dem «Schweizer Vergütungstag» eine Plattform, die ideale Bedingungen für den fachlichen und praxisorientierten Erfahrungs- und Wissensaustausch mit hochkarätigen Referenten bietet. Darauf wiesen ZGP-Präsident Matthias Mölleney und Dr. Stephan Hostettler, Managing Partner HCM, in ihren Statements zum Beginn der Veranstaltung hin. Über «Zeit im Management» reflektierte Prof. Dr. Bruno Staffelbach anschliessend in seiner Keynote.

Grundsätzlich sind Feedback, Entwicklung und Vergütung Formen der Anerkennung für Mitarbeitende. «Traditionellerweise wurden diese drei Bereiche mittels eines individuellen Gesamtratings verknüpft - was heute zunehmend in Frage gestellt wird», sagte Stephan Hostettler. Erfahrungen zeigen, dass individuelle Gesamtratings das «Employee Engagement» reduzieren. Zunehmend werden fortlaufende Feedbacks und Coaching getrennt von Vergütungsfragen und Gesamtratings. Moderne Ansätze zu Führung und Geld beleuchtete der Workshop zu «Agility und Incentives» unter Leitung von Stephan Hostettler und Patricia Seemann, CEO der The 3am Group.

Beim Workshop zum Thema «Leistung und Zeit - Aktuelle Entwicklungen und neue Konzepte» diskutierten die Referierenden aus dem Blickwinkel des Gesundheitswesens mit den Teilnehmenden über konkrete Problemstellungen aus der Praxis rund um Anreizsysteme für flexible Arbeitszeiten, Überstundenregelungen, Jahreszeitmodelle und 24-Stunden-Erreichbarkeit in der modernen Arbeitswelt. Gezielt wurde die Brücke zu weiteren Branchen schlagen, die diese Thematik aufgrund des Werte- und Anspruchwandels der Mitarbeitenden ebenfalls beschäftigt. So ging es beispielsweise um Anreizsysteme für Arbeit am Abend, in der Nacht, am Wochenende sowie für Pikettdienst. Fazit der Referierenden: Geld ist nicht (mehr) ausreichend, um Menschen in diesem Umfeld ausreichend zu motivieren. Die Experten erläuterten ebenso, warum Home Office nicht für alle Berufsgruppen geeignet ist und welche Akzeptanzprobleme es in Organisationen - zum Beispiel Spitäler - mit hoher Präsenzzeit vor Ort diesbezüglich gibt.

Im Workshop «Arbeit und Leistung im Wandel der Digitalisierung» diskutierten Dr. Hans C. Werner, Head Human Resources Swisscom, und Catherine Marcuard, Compensation & Benefits Specialist Swisscom, mit den Teilnehmenden die Frage, inwieweit derzeitige Führungssysteme agiles Handeln fördern. Ihr Résumé: Zeit bleibt ein Schlüsselelement in der Vergütung und wird tendenziell wertvoller, die Vergütung generell anspruchsvoller. Eine zusätzliche Herausforderung bilden gesetzliche Vorschriften. Adrian Brunner, HR Manager Austria & Switzerland bei Cisco, stellte die neuen Möglichkeiten in der digitalisierten Arbeitswelt vor - mit mehr Freiheiten und Beteiligungsmöglichkeiten für das Individuum, aber auch Herausforderungen wie veränderte Rollen, die Neudefinition von Teamgeist in einem flexiblen Umfeld, ein Performance Management mit hoher Transparenz und die gesetzlich geforderte Arbeitszeiterfassung.

Abschliessend reflektierte der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler in seiner Keynote zum Thema «Arbeit» über die Auflösung der bislang fixen Grössen «Zeit und Raum» in der Arbeitswelt und damit einhergehende Ambivalenzen. Damit verbunden ist für ihn zum Beispiel die Frage, was genau Arbeitgeber eigentlich vergüten sollen: Arbeitszeit honorieren und Bürostunden absitzen - ohne auf den Output zu schauen - sei ein Anachronismus, klar. «Was aber ist wirklich schlauer, gerechter, motivierender», fragte Hasler. Und was braucht der Mensch, um wirklich gern und gut zu arbeiten? Am Geld alleine liege es nicht, ist auch Ludwig Hasler überzeugt. Manchmal fehle es Mitarbeitenden schlicht an Wahrnehmung und Wertschätzung durch die Führungsebene - «die billigste Form der Anerkennung». Mit der Digitalisierung fallen viele Tätigkeiten weg. Doch Arbeit an sich - vor allem jene, die den direkten Kontakt mit Menschen erfordere, werde nicht überflüssig, sagte Hasler und betonte: «Menschen sehen nur dann einen Sinn in ihrem Tun, wenn sie mitwirken können an einem gemeinsamen Ganzen.» Dabei möchte der Mensch sich als Akteur begreifen, der Einfluss nehmen kann und eine gewisse Gestaltungsfreiheit hat und nicht Opfer sein. In diesem Sinne forderte der Philosoph die Anwesenden auf, neu über die Definition von Arbeit nachzudenken.

