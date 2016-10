Arbeit muss neu gestaltet werden!

Prof. Axel Haunschild, Experte der Arbeitswissenschaften zeigt auf, dass die Entgrenzung von Arbeit und Leben dabei eine zentrale Rolle spielt.

Der Arbeitsplatz ist im Wandel. Das zeigte Prof. Axel Haunschild gleich zu Beginn seines Referats am 15. Wissenschaftsdialog der Academia Engelberg mit eindrücklichen Bildern von Arbeitsplätzen einst und heute. Düstere Schreibsäle mit dutzenden von Sekretärinnen wurden abgelöst durch unkonventionell eingerichtete Büros und Besprechungslounches. Heutige Büro-Einrichtungen gleichen - natürlich je nach Arbeit und Unternehmen - einem Wohnraum. «Die Grenzen zwischen Arbeit und Leben sind an modernen Arbeitsplätzen fliessend», sagte Axel Haunschild.

Entgrenzung vieler Art

Die Entgrenzung gehe dabei weit über die physischen Grenzen hinaus. Durch flexible Arbeitszeiten seien die klassischen Bürozeiten von acht Uhr bis fünf Uhr alles andere als gegeben. Eine soziale Entgrenzung zeige sich insofern, dass Arbeitnehmer Funktionen von Arbeitgebern übernehmen und diese oft mit einer Risikoübernahme einhergehe.

Die Auswirkungen dieser Arbeitsintensivierungen seien vielenorts beobachtbar: «Die Arbeitnehmer haben Probleme abzuschalten und kommen teilweise Krank zu Arbeit. Sie häufen Überstunden an, bis der Druck und die gesundheitliche Belastung zu hoch sind. Um aus diesem Erschöpfungszustand auszubrechen, braucht es eine grössere Pause. Entsprechend zeigt sich in der Arbeitswelt, dass die Krankheitsdauer immer länger wird», bezog sich Axel Haunschild auf Studien zu diesem Thema.

Weniger Arbeit hilft nicht

Was könne dagegen unternommen werden? Eine Verkürzung der Arbeitszeit löse das Problem der Arbeitsverdichtung und -intensivierung nicht. «Diese Beobachtung konnten wir bei Teilzeit-Arbeitenden machen, wo der Gesundheitszustand nicht mit der Anzahl Stunden korrelierte», erklärte Prof. Axel Haunschild. Sowieso habe die Arbeitszeit im Verlaufe der letzten Jahrzehnte kontinuierlich abgenommen. «Wir beobachten aber, dass Überstunden sehr ungleich verteilt sind.» Sprich: Wenige Arbeitnehmer leisten viel Überstunden. Ebenfalls kritisierte Axel Haunschild ein permanentes Ungenügend der Arbeitenden aufgrund immer wiederkehrender Re-Organisationen in Unternehmen.

Denn damit erhielten die Mitarbeitenden das Gefühl: «Es reicht nie was wir tun».

Auf betrieblicher Ebene merkte er zudem an, dass Arbeitnehmer mehr in die Planung von Arbeitsprozessen einbezogen werden sollten. Ganz wichtig werde in Zukunft das Selbst-Management, das zu einem zentralen Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz werden müsse: «Arbeitnehmende müssen sich selber Grenzen setzen, trotz gesellschaftlichem Druck. Auch wenn dies der Leistungslogik in Unternehmen widerspricht.»

Mehr dazu im Anhang.

