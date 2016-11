Andere Kulturen besser verstehen

Max Wey (links in Bild), Geschäftsführer von Boa Lingua Business Class in Zug. und Hauke Tallon, Chief Executive der London School Group, in der Diskussion am Boa Lingua Networking Event an der Zürcher Börse. (Foto: Michaela Geiger)

Für Führungskader im internationalen Umfeld ist Englisch Alltagssprache. Doch gibt es bei Einsätzen im Ausland immer wieder Situationen, in denen sich der Sinn einer Kommunikation von lokalen Gesprächspartnern auf Grund kultureller Unterschiede nicht erschliesst. Solche Feinheiten im Verhalten eines Gegenübers über die Sprache hinaus zu verstehen kann aber matchentscheidend sein - zum Beispiel, um im Ausland das Vertrauen der lokalen Akteure zu gewinnen oder wichtige Details einer Arbeitsorganisation vor Ort zu verstehen.

Renommierte Sprachschulen wie die London School of English bieten seit einiger Zeit neben Sprachkursen auf allen Niveaus auch Spezialkurse und Coachings in Interkultureller Kommunikation an. Dort lernt man, sich auf unterschiedliche Kulturen einzustellen, die Unterschiede zur eigenen Kultur passend einzuschätzen und in typischen Situationen adäquat zu reagieren.

Lernen in internationale Mini-Gruppen

«Bei uns lernt man nicht nur die Sprache, sondern auch interkulturelles Verhalten» betont Hauke Tallon, Chief Executive der London School Group in London. Der Unterricht ist in Mini-Gruppen mit maximal sechs Personen organisiert. Bewusst werden dort Teilnehmer aus den verschiedensten Ländern platziert. «So lassen sich andere Kulturen live erleben und die Teilnehmer können sich intensiv über Gemeinsamkeiten und Unterschiede austauschen», erläutert Hauke Tallon. Im Einzelunterricht wird dann auf die individuellen Sprachbedürfnisse eingegangen und werden zum Beispiel Präsentationen, Verhandlungen oder Telefonate geübt. Separate Kurse, in denen sich Teilnehmende vertieft mit kulturellen Fragen auseinandersetzen, werden massgeschneidert konzipiert.

Bewusst ins Ausland gehen

Organisiert werden solche interkulturellen Sprachtrainings von Boa Lingua, ein unabhängiger Spezialist für weltweite Sprachaufenthalte. Dabei gilt ein Aufenthalt im Ausland immer noch als erste Wahl, um interkulturelle Kompetenz zu erwerben und eine Fremdsprache schnell und effizient zu lernen. «Im fremden Umfeld, weg vom geschäftlichen Alltag, sind Menschen offener für neue Erfahrungen und Kulturen», weiss Max Wey, Geschäftsführer von Boa Lingua Business Class in Zug. Neben den 'Intercultural Trainings' bieten die von Boa Lingua vermittelten Sprachschulen auch Spezialkurse für Business-Sprache an sowie berufsbezogene Sprachkurse, zum Beispiel für HR, Legal oder Banking/Finance oder Business Englisch für Manager.

