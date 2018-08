Amplifon als einer der besten Schweizer Lehrbetriebe ausgezeichnet

An der Befragung nahmen alle Amplifon-Lernenden teil, die derzeit eine Ausbildung zum «Hörsystemakustiker/in EFZ» absolvieren. (Foto: Amplifon)

«Beste Lehrbetriebe der Schweiz» ist ein Zertifizierungsverfahren, das Unternehmen mit besonders guter Ausbildungskultur auszeichnet. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Stärken und Entwicklungsfelder zu analysieren und damit ihre Attraktivität für junge Fachkräfte langfristig zu steigern. Amplifon Schweiz hat bei der Evaluation zwischen Dezember 2017 und Juli 2018 teilgenommen und wurde von der Organisation Great Place to Work ausgezeichnet. Grundlage der Bewertung ist zu gleichen Teilen eine Analyse des betrieblichen Ausbildungskonzeptes sowie das Feedback der Lernenden.

Stolz, bei Amplifon zu arbeiten

An der Befragung nahmen alle Amplifon-Lernenden teil, die derzeit eine Ausbildung zum «Hörsystemakustiker/in EFZ» absolvieren. Jede dritte Amplifon-Filiale in der Schweiz bildet Lernende aus. Besonders gut gefällt ihnen an ihrem Lehrbetrieb, dass sie von Anfang an in relevante Entscheidungen einbezogen werden und ihre Meinung wertgeschätzt wird. So sind 88 Prozent der Lernenden der Meinung, mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zu leisten und 76 Prozent möchten auch nach ihrer Ausbildung weiterhin bei Amplifon tätig sein. 88 Prozent der Lernenden würden Amplifon zudem als Lehrbetrieb weiterempfehlen.

Neue Ausbildung mit guten Perspektiven

«Die Ergebnisse von Great Place to Work sind für uns insbesondere deshalb sehr wertvoll, da Amplifon massgeblich an der Entwicklung des Lehrgangs ‹Hörsystemakustiker/in EFZ› beteiligt war», erklärt Shanti Corpataux, HR Leiterin Amplifon Schweiz. Die Ergebnisse erlauben eine gezielte Verbesserung des Ausbildungskonzepts. Seit 2016 bietet die Lehre jungen Menschen eine zukunftsorientierte Tätigkeit in einer stark wachsenden Branche. Die abwechslungsreiche Lehre vereint dabei eine intensive, beraterische Tätigkeit mit interessantem medizinischem und technologischem Fachwissen.

