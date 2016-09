Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung

Der allgemeinbildende Unterricht ist – neben dem berufskundlichen – fester Bestand der beruflichen Grundbildung. Photo credit: Brunel University London via Foter.com

Der allgemein bildende Unterricht ist wichtiger Bestandteil der beruflichen Grundbildung. Er wird auf der Grundlage eines vom SBFI erlassenen Rahmenlehrplans an den Berufsfachschulen vermittelt. Der Bericht einer Expertengruppe der Schweizerischen Kommission für Entwicklung und Qualität der Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung kommt zum Schluss, dass am bisherigen Rahmenlehrplan festgehalten werden soll. Handlungsbedarf besteht jedoch bei der Umsetzung und Entwicklung eines verbesserten gemeinsamen Verständnisses seiner Inhalte. Das SBFI hat im Sommer 2016 entsprechende Empfehlungen an die Adresse der zuständigen Partner formuliert.

Die gesamte Medienmitteilung finden Sie im Anhang.

