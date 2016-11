advanceING setzt neue Akzente im MINT-Recruiting

Gespräche zwischen Messebesuchern und HR-Spezialisten in der Karriereberatung.

Neuerungen wie: die Erweiterung der Zielgruppe vom Ingenieurwesen in den IT-Bereich, der Ausbau der Kooperationen mit Medien und Verbänden, ein zusätzliches Networking-Format. Schon jetzt steht der Folgetermin fest: Am 17. Oktober 2017 wird die Veranstaltung wieder stattfinden, dieses Mal in der Messe Zürich.

«advanceING - MINT trifft Karriere»: Auch im vierten Messejahr konnte dieses Konzept vollkommen überzeugen. Seit ihrem Launch im Jahr 2013 hat sich die advanceING zur erfolgreichen Leitmesse für das Recruiting von MINT‑Fachkräften in der Schweiz entwickelt. «Die advanceING bietet eine ideale Plattform, um am Puls der Zeit zu bleiben und das Wissen und Können von Fachkräften, Unternehmen und Bildungsstätten zusammenzubringen und weiterzuentwickeln.», so das Urteil von Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, in seinem Grußwort zur advanceING 2016.

Die aktuelle Besucherumfrage bestätigt den Erfolg: 88 Prozent der Befragten waren sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Messebesuch. Weit mehr als die Hälfte (65 Prozent) hat sich bereits während der Messe beworben bzw. für ein Weiterbildungsangebot eingeschrieben oder möchte dies unmittelbar danach tun. Fast 60 Prozent planen, mit einem der Aussteller in Kontakt zu bleiben, und 39 Prozent wollen sich näher über einen der Aussteller informieren. Für die ausstellenden Unternehmen hat sich die Messe daher gelohnt: An der advanceING konnten diese sich ohne Streuverluste als attraktiver MINT-Arbeitgeber bzw. Bildungsträger präsentieren.

Ingenieure und Informatiker konnten sich mit dem abwechslungsreichen Vortragsprogramm der advanceING über innovative Projekte, besondere Herausforderungen der einzelnen Branchen sowie Weiterbildungs- und Berufseinstiegsmöglichkeiten informieren. Vollbesetzte Reihen und zusätzliche Stehplätze kennzeichneten die Vorträge. Fasziniert war das Publikum von der CERN-Keynote: In seinem ebenso unterhaltsamen wie informativen Vortrag an der advanceING erzählte Sebastian Lopienski, Deputy Computer Security Officer am CERN, wie es sich anfühlt, ein Teil der Beschleunigung von Wissenschaft zu sein. Zudem zeigte er auf, dass viele verschiedene Wege zum Arbeitsplatz CERN führen können.

Die Zahl der Aussteller an der advanceING ist binnen vier Jahren stetig auf zuletzt über 40 herangewachsen. 2016 wurde zudem die Zielgruppe der Messe deutlich erweitert: Standen in den ersten Jahren exklusiv Ingenieure und Techniker im Zentrum der Aufmerksamkeit, werden heute auch Informatiker und Naturwissenschaftler verstärkt zum Besuch der Veranstaltung eingeladen.

Das spiegelt sich auch im Ausbau der Kooperationen wider. So stand die advanceING 2016 erstmals unter dem Patronat von ICTswitzerland. Mit dem Branchenverband swissICT konnte ein weiterer Partner ins Boot geholt werden, welcher der zunehmenden Vernetzung zwischen Ingenieurwesen und IT Rechnung trägt.

Apropos Vernetzung: Mit dem informellen «Networking‑Apéro» im Anschluss an die offizielle Veranstaltung gab es an der advanceING 2016 eine weitere echte Premiere, die auch im kommenden Jahr fortgeführt werden wird. Bereits jetzt steht der Termin für 2017: Am Dienstag, 17. Oktober 2017, wird die vierte advanceING stattfinden, dieses Mal in der Messe Zürich. Anmeldungen sind ab sofort möglich - bis 31. Januar 2017 zu attraktiven Frühbucherkonditionen.

Die folgenden Aussteller waren am 16. November 2016 an der advanceING vertreten: AF-Consult Switzerland AG, ALTEN Switzerland AG, Angst+Pfister AG, automation & electronics, Axpo Gruppe, AZ Medien Digital, Baumer, BKW, BookBoon, Brunel Switzerland AG, Bundesverwaltung, Careerplus AG, CoSB AG, Endress+Hauser, Energie 360° AG, ETH Zürich, euro engineering, finnova Bankware AG, Hays, HBT-ISOL AG, Hitachi Zosen Inova AG, IWT Institut für Werkstofftechnologie AG, JobCloud AG, Liebherr Machines Bulle SA, Linde Kryotechnik AG, Noser Engineering AG, NZZMediengruppe, Rochester-Bern Executive Programs, Sensirion AG, Stadler Rail, SVTI, Swiss Engineering, Swissi AG, swissICT, Swiss TS Technical Services AG, ThyssenKrupp Presta AG, Varian Medical Systems International AG, Welle7 Workspace, Ypsomed AG, ZHAW School of Engineering.

Nächster Messetermin: 17.10.2017, Messe Zürich.

