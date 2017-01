Adieu Analog? Digital Learning als Geschäftsmodell

Digitale Lernmodule entpuppen sich häufig als einfache Server. Photo credit: IntelFreePress via Foter.com

In den USA bewegt sich Corporate Learning längst mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Digitalisierung - hierzulande sind die Unternehmen noch sehr zögerlich. Die Gründe, warum Learning oft nicht effektiv ist, sind vielfältig. Zu der Praxisferne mancher Entwickler gesellen sich häufig falsche Inhalte, fehlende didaktische Ansätze und mangelnde Vorbereitungen. Dabei entscheiden Wissen und Kompetenz über den Erfolg eines Unternehmens. Wo also muss nachjustiert werden?

Cornerstone OnDemand sieht das Kernproblem darin, dass es nicht einfach ausreicht, die analogen Strukturen einfach 1:1 in die Cloud zu übertragen. Leider verstehen viele Manager aber genau dies unter Digitalisierung. Dementsprechend bleiern fallen auch die Learning-Angebote aus. Zwar rühmen sich viele Unternehmer mittlerweile sogenannter digitaler Lernmodule, doch diese entpuppen sich häufig als einfache Server, auf dem PDFs zum Up- oder Download bereitgestellt werden.

Für das Corporate Learning bedarf es da schon mehr als nur Inhalte vom Buch auf den Screen zu übertragen. Cornerstone sieht eine ganzheitliche Lösung als Mittel, um folgende Features optimiert zu vereinen:

Meaning - attraktive Inhalte mit kurzen, prägnanten Botschaften, die ins Ohr gehen und im Kopf bleiben

Long-Term - Vernetzung des Learnings mit Karriere- und Nachfolgeplanung

Community - Neue Ideen durch Spezialisierung auf Bedürfnisse der Mitarbeiter mittels Monitoring

Communication - Informationstransfer durch transparente Kommunikationskanäle

Knowledge - mit Hilfe von KPIs, um Performance analysieren zu können

Usabiltiy - Lerner-Motivation durch Gamification und Evaluation

Cornerstone auf der Learntec

Wie solche Konzepte in der Praxis funktionieren können, zeigt YouTube bereits seit längerem. Es gibt eine Vielzahl von Tutorials zu den verschiedensten Themen. Abrufzahlen und Like- bzw. Dislike-Buttons sowie Kommentarfunktionen geben dabei ganz genau und in Zahlen wieder, wie die Videos bei den Usern ankommen. Ein weiteres Element des Erfolgs von Youtube ist der «Mitmach-Effekt».

Was spricht dagegen, Corporate Learning auf diese Weise - als Blended Learning - aufzuziehen? Diskutieren Sie darüber mit Cornerstone auf der Learntec am Stand D51.

