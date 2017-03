53 % der Geschäftsleute in der Schweiz arbeiten unterwegs

Die Umfrage, bei der mehr als 190 Geschäftsleute in der Schweiz befragt wurden, ist eine Momentaufnahme der heutigen Arbeitswelt. Photo credit: Street Photography candid via Foter.com

Neueste Studien, die von Regus, dem Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen, durchgeführt wurden zeigen, dass mehr als die Hälfte der Schweizer Arbeitskräfte während rund der Hälfte der Woche ausserhalb ihres festen Arbeitsplatzes in der Unternehmung arbeiten. Rund 43 % der befragten Personen antworteten, dass sie mehrheitlich zu Hause arbeiteten.

Die Umfrage, bei der mehr als 190 Geschäftsleute in der Schweiz befragt wurden, ist eine Momentaufnahme der heutigen Arbeitswelt. Dabei wurde festgestellt, dass das Arbeiten unterwegs zwar die Norm ist, aber nicht einfach dem Arbeiten zu Hause entspricht: Nur eine Minderheit arbeitet ausschliesslich von zu Hause aus (3 %). Die Befragten erklärten, dass sie unterwegs arbeiten, um die Reisezeit zu Sitzungen in der eigenen Stadt oder auswärts produktiv zu gestalten (49 %).

Die Studie zeigt auch:

Nur 3 % der Geschäftsleute, die unterwegs arbeiten, arbeiten ausschliesslich zu Hause;

Zu den beliebtesten Standorten für das Arbeiten unterwegs wurden von beinahe einem Fünftel (15 %) Business Centres genannt;



22 % antworteten, dass sie in der Regel im Ausland weilen, wenn Sie unterwegs arbeiten;



Nur 6 % der Geschäftsleute arbeiten unterwegs in lauten Cafés.



Garry Gurtler, Regus Country Manager für die Schweiz, sagt, «Diese Ergebnisse zeigen, dass die Beschäftigten heute sehr mobil sind. Nur ein kleiner Teil der Beschäftigten arbeitet ausschliesslich zu Hause, wenn sie ausserhalb der Firma arbeiten. Arbeitskräfte betonen, dass sie nicht ihren festen Arbeitsplatz im Unternehmen mit einem festen Arbeitsplatz zu Hause ersetzen möchten. Sie bräuchten hingegen Orte, um Abzuschalten und neue Produktivität zu erhalten, sei dies unterwegs zu einem anderen Meeting in der eigenen Stadt oder in anderen Städten.»

«Die Studie hat gezeigt, dass Geschäftsleute flexible Standorte brauchen, um für einige Stunden oder einen ganzen Tag produktiv zu arbeiten. Business Centres sind eine optimale Lösung. Sie sind überall in Städten verteilt und bieten eine professionelle Umgebung und die nötige Privatsphäre, um konzentriert zu arbeiten, was in lauten Cafés kaum möglich ist.»



