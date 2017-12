3D-Content spielend einfach im Virtual Classroom einsetzen

Durch eine benutzerfreundliche Steuerungsmöglichkeit der 3D-Objekte können sich Trainer und Teilnehmer auf den Lerninhalt und die Kommunikation konzentrieren und werden nicht durch eine komplizierte Bedienung unnötig abgelenkt oder gar überfordert.

vitero präsentiert als Messeneuheit den in einen Virtual Classroom (VC) vollständig integrierten 3D Multiuserviewer. Somit können ortsungebunden gemeinsam in einem VC nun hoch performant, anschaulich und ergonomisch ausgereift dreidimensionale Objekte aus jeglicher Perspektive betrachtet und gegebenenfalls modifiziert werden. Trainer laden lediglich das 3D-Objekt vor der Sitzung in das Vitero Management System hoch oder verschieben es per Drag and Drop während der Sitzung direkt in den virtuellen Raum. Dadurch ist eine spielend einfache Einbindung des 3D-Content gewährleistet und eine

Wiederverwendung in unterschiedlichen Lernarrangements möglich. Durch eine benutzerfreundliche Steuerungsmöglichkeit der 3D-Objekte können sich Trainer und Teilnehmer auf den Lerninhalt und die Kommunikation konzentrieren und werden nicht durch eine komplizierte Bedienung unnötig abgelenkt oder gar überfordert.

Besucher der LEARNTEC können sich am Messestand von vitero die Neuheit ansehen und mit den Kundenberatern von vitero Einsatzmöglichkeiten diskutieren. Im Vortragsbereich des Messestandes lädt der Geschäftsführer von vitero, Dr. Fabian Kempf, zu seinem Vortrag «Chancenpotenziale und Grenzen von 3D & VR» ein.

Die vitero GmbH stellt ihre Lösung in Halle 1 an Stand G19 vor.





Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments