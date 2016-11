100 Prozent führen – auch in Teilzeit: Die Chancen nutzen

Die Nachfrage nach Teilzeitarbeit nimmt in allen Bereichen zu, gerade auch unter qualifizierten Fachkräften.

Und dies, obwohl die Nachfrage gerade unter Fachkräften steigt. Diese Chance nutzen - das will auch die Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel. Im aktuellen Infoletter zeigt sie mit Tipps und Praxisbeispielen auf, wie die Umsetzung von Teilzeitarbeit in Führungspositionen gelingen kann.

Viel brachliegendes Potential

Die Statistik zeigt: Rund 50'000 Akademikerinnen in der Schweiz ziehen es vor, zu Hause zu bleiben - nicht zuletzt, weil sie keine entsprechenden Teilzeitstellen finden. «Hier liegt viel Potenzial brach, das sich für alle gewinnbringend nutzen lässt», so Leila Straumann, Leiterin der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern Basel-Stadt und Koordinatorin der Familienfreundlichen Wirtschaftsregion Basel. Teilzeitarbeit in Führungspositionen ist eine Chance für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft, gerade mit Blick auf den herrschenden Mangel an Fachkräften. Unternehmen können sich dadurch im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte optimal positionieren.

Tipps für die erfolgreiche Umsetzung

Oft stolpern Unternehmen bei der Umsetzung über ganz praktische Fragestellungen: Wie ist die Arbeit zu organisieren? Wie schafft man die nötige Akzeptanz? Wie ist mit Restpensen umzugehen? Der aktuelle Infoletter der Familienfreundlichen Wirtschaftsregion Basel setzt bei diesen Fragen an und gibt sechs Tipps für die praktische Umsetzung. Konkrete Handlungsmöglichkeiten zeigen zudem die drei Praxisbeispiele von Weleda, SBB Immobilien und dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt. «Es gibt kein Patentrezept, doch der Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen ist für die Umsetzung zentral», sagt Leila Straumann. Möglichkeiten dazu bietet auch die Mitarbeit in der Familienfreundlichen Wirtschaftsregion Basel. Sie wird das Thema Teilzeitarbeit in Führungspositionen in den nächsten Monaten weiter vertiefen.

