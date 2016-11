«Lange Nacht der Karriere»

Donnerstag, 10. November 2016, 17.30 – 21.45 Uhr in der EducationZone (Somedia Medienhaus), Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur, Sommeraustrasse 32, 7004 Chur. Photo credit: AGmakonts via Foter.com

Diese Karriereveranstaltung bietet Gelegenheit, sich in einem ungewöhnlichen Rahmen mit den Themen Berufseinstieg und Laufbahnentwicklung auseinanderzusetzen. Das interaktive und spielerische Programm bietet den Studierenden und Unternehmen die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Studierende haben an dem Abend die Gelegenheit vielen Informationen rund um das Thema Karriere zu sammeln, ihre CVs prüfen zu lassen, Bewerbungsgespräche zu üben, professionelle Bewerbungsfotos zu machen, die neusten Businesslooks auszuprobieren und sich mit anderen Studierenden, Alumni und Unternehmensvertreterinnen und -vertretern auszutauschen. Ergänzt wird dieses Angebot durch Referate, Spiele, Wettbewerbe, die Karrierebar und den Food Corner.

Arbeitgebende können sich als Experte/Expertin einbinden, ihren Employer Brand positionieren und sich aktiv im Programm engagieren und damit Kontakt zu potenziellen Nachwuchskräften aufbauen. Es wurden primär regionale Unternehmen eingeladen, um den Studierenden den attraktiven Arbeitsmarkt in Graubünden aufzuzeigen. So werden die 08eins AG, Graubünden Ferien, die Graubündner Kantonalbank, die BDO AG, Inventx/Proventx, Somedia, Bürgenstock Resort und die Trumpf Grüsch AG an diesem Abend vertreten sein.

Die «Lange Nacht der Karriere» wird vom schweizerischen Career Services Netzwerk CSNCH, bzw. den Career Services der teilnehmenden Hochschulen in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Studierendenorganisationen und weiteren Hochschulangehörigen organisiert. Sie findet simultan an 16 Hochschulen am 10. November 2016 von ca. 18 bis 24 Uhr mit einem individuellen Programm statt.

Hören Sie von Studierenden und Unternehmerinnen und Unternehmern persönlich, was sie beim Thema «Karriere» umtreibt.

Datum: Donnerstag, 10. November 2016

Zeit: 17.30 - 21.45 Uhr

Ort: EducationZone (Somedia Medienhaus), Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur, Sommeraustrasse 32, 7004 Chur

Das Programm finden Sie im Anhang.

