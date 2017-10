«flyhigher» – WomenWaymotiviert Frauen beruflich neue Wege einzuschlagen

Frauen sichtbar machen

Das branchenübergreifende Business-Netzwerk für Unternehmerinnen, weibliche Führungskräfte und Verwaltungsrätinnen unterstützt seit acht Jahren Frauen, mutig und erfolgreich ihren Berufsweg zu gehen. Mehr als 2'000 Mentor(inn)en aus allen Berufsgruppen stehen den Mentees zur Seite und geben auch Unternehmen ohne eigene Programme die Möglichkeit, Wissen und Ressourcen zur Förderung ihrer Mitarbeiterinnenzu nutzen.

Teilnehmerinnen an einem Mentoring-Programm - sogenannten Mentees- lernen ihre beruflichen Fähigkeiten im Hinblick auf ihre eigenenBedürfnisse auszubauen, ausgehend vom eigenen Background. Berufsfrauen profitieren vom Wissen der Mentoren aus den verschiedenen Branchen und erleben hautnah, welche Fertigkeiten es für welche Karrierestufen braucht. Nicht zu unterschätzen ist dabei das Netzwerk ihrer Mentoren:Sie erhalten Zugang zu neuen Kreisen und Entscheidungsträgern und werden damit überhaupt erst sichtbar. Denn trotzt wachsendem Anteil an Frauen in der Berufswelt halten sich viele Frauen in ihrem Auftreten zurück und verschenken sich so wertvolle Gelegenheiten, ihr Können zu zeigen. Im Mentoring-Programm lernen sie ihre Stärken zu zeigen und ihr Profil zu schärfen. Gleichzeitig erhaltenMenteesdurch den Kontakt zu den Mentoren Einblick in weitere Unternehmen, die ihnen offenstehen und Frauen aktiv fördern.

Powerprogrammefür Mentees und Unternehmen

Das WomenWay-Mentoring unterstützt gezielt Unternehmen, die kein eigenes Mentoring anbieten können und dennoch ihre weiblichen Fach- und Führungskräfte gezielt fördern wollen. Aber auch Unternehmen mit eigenenMentoring-Angebotenkönnen ihren weiblichen Fach-und Führungskräften den Zugang zuexternen Mentoren anbieten und damit das Kontaktnetz für ihre Mitarbeiterinnen erweitern. Diese wiederum tragen Wissen und Erlerntes wieder zurück in den eigenen Betrieb.

Am Programm teilnehmen können weibliche Fach- und Führungskräfte, die eine berufliche Weiterentwicklung anstreben oder den Wiedereinstieg suchen. Angesprochen sind auch Frauen, die KaderpositionenoderVerwaltungsratsmandate anstreben,Unternehmerinnenund Firmengründerinnen sowieSelbständige, die ihren Horizont erweitern wollen und neue Herausforderungen anpacken wollen.

«Unser Ziel ist es, mit einem Poolvon erfahrenen männlichen und weiblichen Mentoren ein möglichst grosses Spektrum an beruflichen Kompetenzen, Wissen und Ressourcen zugänglich zu machen. Dazu zählen wirfachliche Kompetenzen wie Verhandlungstaktik, persönliche Kompetenzen wie zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit, aber ebenso Empathie und Fachwissen. Kurz, ein Powerprogramm», kommentiertBarbara Jordi, Mentoring-Leiterin von WomenWay.Das Mentoring Angebot wird unterstützt durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG.

Angebot

Mentorinnen und Mentoren aus der Schweiz und dem Ausland

Programm in Deutsch, Französisch sowie Englisch verfügbar

Matching: Suche nach oder Vorschläge für geeignete Mentoren basierend auf Mentee-Profil und Zielsetzung

Auswahl aus verschiedenen Mentoring-Paketen:Basicmit 6 Terminen,Standardmit 12 Terminen,Extendedmit 18 Terminen oder nachindividueller Vereinbarung

Prozessbegleitung mit Dokumentation und Erfolgsmessung

Kosten pro Mentoring:ab CHF 200, je nach Stufe des gewünschten Mentors

Die Mentoren arbeitenpro bono oder gemäss Stundenansatz basierend auf individueller Vereinbarung

Über WomenWay

WomenWay - das brachenübergreifendeBusiness Netzwerk für Unternehmerinnen, weibliche Führungskräfte und Verwaltungsrätinnen fördert als Kommunikationsplattform den aktiven Austausch von Frauen in Wirtschaft, Politik und Kultur auf nationaler sowie internationaler Ebene. 2009 gegründet vernetzt es heute über 10'000 Geschäftsfrauen. WomenWay bietet an Fachveranstaltungen spannende Einblickein Karriere- und Wirtschaftsthemen sowie die Möglichkeit des Networkings und fördert Frauen im Erwerbsleben durch ein spezialisiertes Mentoring-Programm.

Nähere Informationen finden Sie aufwww.womenway.org. Verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

