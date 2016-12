«Firmen investieren wieder mehr in Sprach-Weiterbildung»

Florian Schneider, 49, ist Gründer und Leiter der Sprachschule Schneider AG, Zürich. (Foto: Annick Ramp / NZZ)

Haben Sie Ihre Laufbahn von Anfang an genau vor sich gesehen?

Fremdsprachen haben mich seit je fasziniert. Ich habe schon als Schüler anderen Kindern Nachhilfe in Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch erteilt. Mit meiner Sprachschule habe ich mir also tatsächlich einen Traum verwirklichen können. Als ich mit 30 Jahren begann, als «One Man Show» zu Hause Sprachen zu unterrichten, hatte ich aber keinesfalls das Ziel, schon innert weniger Jahre einem Team von gegen hundert Mitarbeitenden vorzustehen.

Ist die Weiterbildung im Management auf der Höhe der Zeit? Und aufgrund welcher Erfahrungen glauben Sie das beurteilen zu können?

Die Möglichkeiten hochwertiger Aus- und Weiterbildung im Managementbereich sind in der Schweiz hervorragend. Ich berate oft Führungspersonen, die sich sprachlich im Hinblick auf eine Weiterbildung fit machen, zum Beispiel für ein MBA, MAS oder CAS.

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze?

Es ist mir wichtig, jedes einzelne Teammitglied dort einzusetzen und zu fördern, wo seine Stärken und sein Herzblut liegen. Das trägt wesentlich zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei; ausserdem ermöglicht es exzellente Leistungen.

Ist kompetente Unternehmensführung überhaupt erlernbar?

Bis zu einem bestimmten Grad sicherlich. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass persönliche Faktoren als Basis vorhanden sein müssen, so zwischenmenschliche Kompetenzen, ein Riecher für Trends, eine Prise Optimismus, die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen, der Mut, alte Strukturen aufzubrechen und neue Wege zu beschreiten.

Haben sich Ihre Führungsprinzipien im Lauf der Zeit verändert?

Die Prinzipien selber haben sich nicht geändert, aber natürlich habe ich in fast 20 Jahren Praxis wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sich unter anderem auch im Führungsstil niederschlagen.

Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?

Ich kann mir ein Zusammenarbeiten mit Menschen nicht anders vorstellen. Jedes Mitglied in unserem Team darf zeigen, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen - ganz egal, ob es Vorgesetzter ist oder nicht.

Wie spüren Sie die gegenwärtige Wirtschaftslage?

Als Business-Sprachschule führt unsere Sprachschule etwa drei Viertel ihrer Kurse für Firmen durch. Daher haben wir im vergangenen Jahr die Auswirkungen des «Franken-Schocks» deutlich zu spüren bekommen. Seit einigen Monaten ist bei uns aber eine klare Trendwende spürbar. Firmen investieren wieder mehr in die sprachliche Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.

Hat die globale Arbeitsteilung positive Effekte gebracht?

Auf jeden Fall. Die Kunden unserer Sprachschule profitieren ganz konkret davon im Bereich des Unterrichts per Skype. Dank der Ortsunabhängigkeit dieser immer beliebteren Kursform haben wir die Möglichkeit, die besten muttersprachlichen Lehrer aus der ganzen Welt zu rekrutieren.

Können Sie sich Alternativen zur Globalisierung vorstellen?

Im Bereich der Weiterbildung ist die Globalisierung nicht mehr wegzudenken.

Was geht Ihnen auf die Nerven?

Lärm vor allem geht mir gewaltig auf die Nerven.

Worüber können Sie herzlich lachen?

Über unfreiwillige Komik, wie sie zum Beispiel entsteht, wenn Kinder Texte schreiben. Einer meiner Lieblinge ist dieser Satz: «Die Gipfeli waren mit Tschinggen gefüllt.»

Was sagen Ihre Mitarbeiter über Sie?

Ich glaube, sie sehen mich als menschlichen Chef.

Wie reagieren Sie auf Kritik?

Auf persönliche Kritik leider nicht immer so gelassen, wie ich es eigentlich wünsche.

Hat Sie Ihr Bauchgefühl auch schon einmal getäuscht?

Mein Bauchgefühl hat mir oft den richtigen Weg gewiesen, und ich erinnere mich eigentlich nicht daran, dass es mich einmal getäuscht hätte.

Stellen Sie auch ehemalige Arbeitskollegen und Freunde ein, oder ziehen Sie unbeschriebene Blätter vor?

Ich stelle grundsätzlich keine Freunde oder Bekannten ein, denn es kann unter Umständen schwierig sein, ein unabhängiges Qualitätsmanagement und eine freundschaftliche Beziehung unter einen Hut zu bringen.

Sind Frauenquoten notwendig?

Bei uns sicherlich nicht, haben wir doch einen Frauenanteil von rund 80 Prozent, und zwar auf allen Hierarchiestufen.

Werden bei Ihnen Kandidaten gegoogelt?

Nicht systematisch. Aber selbstverständlich benutzen wir die Tools, welche dem heutigen technologischen Stand entsprechen; dazu gehören auch die Möglichkeiten einer Suchmaschine.

Falls Ihnen Ihr Smartphone abhandenkommt: Ist das ein Desaster für Sie und Ihre Terminplanung?

Ich gebe zu, dass ich mich von meinem iPhone nur ungern trennen würde.

Welchen Stellenwert haben für Sie soziale Netzwerke, beruflich und privat?

Ich benutze sie sowohl privat als auch beruflich.

Was halten Sie von Managern, die in der Öffentlichkeit mit wenig Schlaf und Wochenendarbeit auftrumpfen?

Ich bedaure sie und wünsche ihnen, dass es ihnen gelingt, den Anforderungen ihrer Position so gerecht zu werden. Und dass sie keinen Raubbau an ihren Ressourcen betreiben müssen.

Würden Sie Ihre Karriere gegebenenfalls zugunsten eines humanitären Einsatzes aufgeben?

Ich versuche, so gut es geht, in meinem eigenen Umfeld so zu handeln, dass meinen Mitmenschen und Mitarbeitenden Gerechtigkeit, Achtung und Verständnis widerfährt. Und ich bin davon überzeugt, dass das Glück und das Leiden anderer nicht getrennt sind von meinem Glück und meinem Leiden.

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

Damit habe ich zum Glück kein Problem. Ich trage nur selten Probleme oder Fragen aus der Firma mit mir herum.

Sind Vorbilder für Sie aktuell?

Ich lasse mich gern von Menschen inspirieren, auch wenn ich eher ein Mensch bin, der Dinge selber ausprobieren will, statt einem Ratschlag zu folgen.

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs - und den eigenen Kindern?

Mache das, was dich zutiefst befriedigt, und mache es mit vollem Einsatz.

Wie wurden Sie von Ihren ehemaligen Lehrpersonen eingeschätzt?

Ich glaube, das hing stark vom Unterrichtsfach ab. Ich habe meinen Sprachlehrern sicherlich mehr Freude bereitet als den Lehrern der naturwissenschaftlichen Fächer.

Hat Ihnen die Schule das wirklich Relevante vermittelt?

Schule und Studium haben meine Liebe zur Sprache gefördert.

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen?

Warum nicht einmal für kurze Zeit? Aber nicht als Lebenszweck, sondern als Meditationserfahrung.

Kommen Sie manchmal zu spät?

Müssen Sie mich das fragen?

Glauben Sie an die Vorsehung und an das Schicksal?

Ich glaube, dass das, was wir tun, im Guten und im Schlechten einen Einfluss auf die Zukunft hat und auf uns zurückfällt.

Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?

Absolut - wir leben in einem phantastischen Land mit hervorragenden Möglichkeiten.

Welche Probleme sollte die Politik unverzüglich anpacken?

Ich mache mir nicht viele Überlegungen dazu, was «die Politik» machen soll oder nicht, sondern dazu, was ich selber tun kann, um Probleme in meinem Bereich zu lösen.

Eine Ihrer Lebensweisheiten?

Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Wenn ich etwas ändern kann, warum soll ich mir dann Sorgen machen? Und wenn ich es nicht ändern kann, wozu soll ich mir dann darüber den Kopf zerbrechen?

Wie könnte der Titel dieses Interviews lauten?

Vielleicht ganz einfach «Interview mit Florian Schneider, Schulleiter der Sprachschule Schneider in Zürich».

ZUR PERSON

Florian Schneider, 49, ist Gründer und Leiter der Sprachschule Schneider AG, Zürich. Er gründete 1998 eine Sprachschule mit dem Namen Schneider Sprachunterricht. Die ersten Sprachkurse fanden in seiner Wohnung statt. 2001 wurde die Schule zur Aktiengesellschaft und erhielt den heutigen Namen. In den Folgejahren erfolgte eine permanente Expansion am Standort der Schule in Zürich Wollishofen. Die Firma positioniert sich als Business-Sprachschule mit einem Umsatz von zwei bis drei Millionen Franken und rund 80 Mitarbeitenden. Ihre Lehrpersonen unterrichten in Firmen in der ganzen Schweiz. Als eine der ersten Sprachschulen der Schweiz führt sie seit zwei Jahren zusätzlich zum klassischen Unterricht ortsunabhängige Sprachkurse via Skype durch. Florian Scheider, lic. phil., ist verheiratet und Vater eines elfjährigen Sohnes. Er studierte an der Universität Zürich Germanistik, Psychologie und anthropologische Philosophie.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments